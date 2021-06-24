Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) hükümetin hayat pahalılığının durdurulması kararına karşı açtıkları davanın bugün sonuçlandığını bildirdi.

Açıklamada, dava sonucunda mahkemenin, hükümetin hayat pahalılıklarının (HP) durdurulması kararının iptaline karar verdiği kaydedildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan HAKSEN Avukatı Cemre İpçiler, Meclis’in açık olduğu dönemde, yasa gücünde kararname ile HP’leri dondurma kararının gayri yasal olduğunun mahkeme kararıyla da tasdiklendiğini, çalışanların geriye dönük şekilde HP’leri almasının önünün açıldığını söyledi.HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu da, açtıkları dava sonucunda mahkemenin, hayat pahalılıklarının durdurulması kararının iptaline karar vermesine yönelik, “Çalışanların hakkını yedirmeyeceğimizi herkes görmüş oldu” ifadelerini kullandı.Büyükoğlu, sendika olarak hem çalışanların mevcut haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini, hem de başta özel sektör ve asgari ücretli emekçiler olmak üzere, daha iyi çalışma koşulları için örgütlü mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.