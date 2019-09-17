“ Çalışma affı hazır, meclis açılınca yasalaştıracağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kayıt Dışı İş Gücüne karşı Çalışma Affı hazırladıklarını, Meclis’in açılmasıyla yasalaştıracaklarını açıkladı. Sucuoğlu, “ 2008 Yılı’ndan beri bu ülkede engelli istihdamı yok. Şimdiden duyuralım. 2020 yılında engelli istihdamını yapacağız.” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de, Haber Merkezi Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı, Bakanlığın çalışmalarını anlattı.

Kayıt kışı iş yaşamında ciddi bir artış gördüklerini belirten Sucuoğlu, 2018 Yılı itibarıyla Kayıt Dışı Yaşamın yüzde 20.44 olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “2010'da 2917 3. ülke çalışanı varken, 2018'de 14 Bin 657 kişi var. 6 kat bir artış söz konusu. TC'den gelen işçi sayısı da 2010'da 27Bin 792 iken 2018'de 33 Bin 255 oldu. 3. ülkelerden ise 6 kat bir artış var. Kayıt dışına düşen işçi sayısında özellikle 3. ülkelerden gelen işçilerin kayıt dışılığa düştüğünü tespitini yaptık. Bizim derdimiz sivrisineği öldürmekten çok bataklığı kurutmak. Bu yönde çalışıyoruz. Bir çalışma affı gündeme getirdik, hazırladık. Ekim Ayı'nda Meclis açılınca yasallaştıracağız.” dedi.

Konuyu siyaset üstü gördüklerini belirten Sucuoğlu, “Yasa tasarısını muhalefete de yolladık. Görüşlerini bekliyoruz. Çünkü cebinde parası olmayan, bahçede yatan, her gece bir yerde geçiren, saklayan binlerce insandan bahsediyoruz. Ya bu şekilde bırakacağız, Yıkanamayan, cebinde parası olmayan, yeri olmayan 9000 kayıt dışı işçi bu ülkede izinsiz gezecek, ya da bir hem af gündeme getirelim hem de yeniden af ihtiyacı olmayacak şekilde tedbirleri alalım. Tüzükler hazırlayalım.” şeklinde konuştu

SUCUOĞLU: “ÇALIŞMA AFFI MUHACERET AFFI DEĞİLDİR”

Sektörler arası yatay ve dikey geçişler sırasında büyük oranda kayıt dışılık başladığına işaret eden Sucuoğlu, “Teminatı yatıranlar ortada kalıyor. Yatay ve dikey geçişleri kontrol altına alma adına tüzükler hazırladık. Önüne gelen buradan buraya gidiyorum diyemeyecek. Dikey geçiş yapacaksa 6 ay ülkesine gidip, dönebilecek. Af yasasını böyle tüzüklerle gündeme getireceğiz. Sadece af değil, sorunun kaynağını da kurutuyoruz. Affı çıkardıktan sonra Belli bir süre 3.ülkeden işçi gelmesini durduruyoruz. Yoksa kendi kendimizi kandırmaktan öteye gitmez. Affı çıkarırsınız ama gelmeye devam eder, bu koşullarda kontrol altına almak daha da zorlaşır. Radikal kararlar alacağız yoksa aynı konuları sürekli tekrar tekrar konuşuruz” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu bunun bir muhaceret affı olmadığını, hala KKTC’de bulunan 3. ülke kayıt dışı işçileri kapsadığını ifade etti.

SOSYAL SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ VE ÇALIŞMA İZİNLERİNDE ONLİNE DÖNEM

Sosyal Sigorta prim ödemelerinde online ödeme başladığını hatırlatan Sucuoğlu, bugünden itibaren Çalışma İzinleri için de tamamen online başvuruya geçişin sağlandığını kaydetti.

ENGELSİZ YAŞAM EVİ İÇİN İHALEYE ÇIKILIYOR

Engelsiz Yaşam evi 2. Etap Projesinin de tamamlandığını, Plan ve Proje Dairesi’nin onayladığını belirten Sucuoğlu, 1-2 Gün içinde teslim alacaklarını ve hemen ihaleye çıkacaklarını söyledi.

SUCUOĞLU: “2020’DE ENGELLİ İSTİHDAMINA BAŞLIYORUZ…”

Engelli İstihdamı konusuna da geniş yer ayıran Sucuoğlu, “2020 yılı içinde ilk kez engelli istihdam edeceğiz. Özelde istihdam edilen Engelli Vatandaşlara da 48 ay boyunca ihtiyat sandığı sosyal sigortası ve asgari ücretin yüzde 80'i devlet bakanlık tarafından ödenecek. İşyerinden alacağı maaşla yaklaşık 5500 TL bir maaşı olacak.” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hazırladıkları reformu da anlatan Sucuoğlu, “İş Güvenliği ve Yasası Altında Risk Değerlendirme Tüzüğü, Sertifikasyon Tüzüğü ve İnşaatlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü. Hepsi yürürlükte” diye konuştu