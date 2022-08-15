Çalışma Bakanı Taçoy Ankara’da temaslarda bulunuyor

Çalışma Bakanı Taçoy Ankara’da temaslarda bulunuyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Bakan Taçoy temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Atatürk’ün mozalesine çelenk koyan Bakan Taçoy Anıtkabir özel defterini imzaladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti ile İş Birliği Eylem Planı çerçevesinde bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taçoy’a Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri eşlik ediyor.

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