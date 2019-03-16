Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne Ergenç Semerci atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameye göre, Semerci’nin ataması dünden itibaren geçerli oldu.

Daha önceki Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, 27 Şubat’ta bu görevden alınmıştı.

Öte yandan Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi, 8 Mart’ta görevinden alındı.

