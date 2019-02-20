Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, Ankara’da şuraya katılacak

1’nci Yaşlılık Şurası bugün Ankara’da başlıyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği Şura’da ‘Liderler Oturumu’ da düzenlenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, “Yaşlı Dostu Politikalar” konulu Liderler Oturumu’nda konuşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 1’nci Yaşlılık Şurası Ankara’da 3 gün sürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet, bugün başlayacak olan şuraya katılmak üzere dün akşam Ankara’ya gitti.

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