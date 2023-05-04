Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında bu akşam 20.00’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve eğitmenleri ile Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve Çalışma Dairesi Müfettişleri Pia Bella Hotel’de bir araya gelecek.

-İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Geliştirme Çalıştayı

Salı günü ise 09.00-16.30 arasında, The Paradise Park’ta Ticaret Odası, Sanayi Odası, Mimar ve Mühendisler Odası Birliği, Müteahhitler Birliği, İnşaat Taşeronları Birliği, Turizm ve Otelciler Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcilerinin katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri ve geliştirilmeye açık alanlar masaya yatırılacak.

-İlkokullarda "iş sağlığı ve güvenliği" temalı pano yarışması

16-22 Mayıs arasında ise, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelecek nesillere aktarılması amacıyla, her bölgede seçilen ilkokulların 4. Sınıf şubeleri arasında görsel ve yazılı materyallerinden oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği temalı pano yarışması düzenlenecek.

Belirlenen tarihlerde ilgili okullar ziyaret edilerek hazırlanacak panolar belirlenen ekip tarafından değerlendirilecek.

Yarışma tarihleri şöyle:

16 Mayıs Salı- Polatpaşa İlkokulu- Gazimağusa

16 Mayıs Salı- Şht. İlker Karter İlkokulu- İskele

17 Mayıs Çarşamba- Necati Taşkın İlkokulu- Lefkoşa

18 Mayıs Cuma- Karaoğlanoğlu İlkokulu- Girne

22 Mayıs Pazartesi- Özgürlük İlkokulu- Güzelyurt

22 Mayıs Pazartesi- Lefke İstiklal İlkokulu- Lefke