Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7-10 Nisan tarihleri arasında yeni çalışma izni başvurusu alınmayacağını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7-10 Nisan tarihleri arasında yeni çalışma izni başvurusu alınmayacağını açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yazılıma geçiş çalışmaları nedeniyle 7 Nisan Cuma günü başlaması ve 10 Nisan Pazartesi günü arasında yeni çalışma izini başvurusu kabul edilmeyeceğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma İzinleri Birimi için bir süredir hazırlanan yeni Çalışma İzinleri Yazılımının tamamlandığı, yeni yazılıma geçiş çalışmalarının 7 Nisan Cuma günü başlaması ve 10 Nisan Pazartesi günü tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, iki tarih arasında çalışma izinleri ile ilgili herhangi bir yeni başvuru kabul edilmeyeceği, tüm kullanıcılar için yeni sisteme başlama ve yeni başvuru yapma tarihinin 10 Nisan Pazartesi günü olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Yaşanabilecek olası bir gecikme veya aksaklık için şimdiden anlayışınıza sığınır, yeni sistemle beraber sizlere vermiş olduğumuz hizmet kalitesinin artarak devam edeceğini belirtmek isteriz.” denildi.

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