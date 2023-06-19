Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İnsan Hakları Platformu Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu toplantı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İnsan Hakları Platformu Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu yetkilileri arasında toplantı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un başkanlık ettiği toplantıya, Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi yetkilileri ve İnsan Hakları Platformu Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu temsilcileri katıldı.

İnsan Hakları Platformu LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı, toplantıda yaptığı konuşmada İnsan Hakları Platformu’nun faaliyetleri hakkında bilgi vererek; insan ticareti, mülteci hakları, LGBTİ+ hakları konusunda Bakanlık ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nın özellikle ayrımcılığı önleme konusunda önemli olduğuna dikkat çeken Dolmacı, Bakanlık ile görüş alışverişinde bulunarak bir yol haritası belirlemeyi arzuladıklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy da konuşmasında, Bakanlığının insan hakları bağlamında engelliden, yaşlıya, çocuktan kadına kadar geniş bir alana hizmet verdiğini anımsattı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nı sivil toplum örgütlerinin görüş ve desteğiyle, onların beklentilerine de yanıt vererek el birliği ile güncelleyebileceklerini anlatan Taçoy, işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.