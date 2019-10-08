Lefkoşa’da çalıştığı evden eşya çalan bakıcı tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Temmuz-Ekim ayları arasında, R.Y.’nin (K-40) bakıcı olarak çalıştığı ikametgahtan 4 adet çanta, 2 adet çanta emniyet kilidi seti ve 2 adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi.

ERCAN’DA SAHTE PASAPORT

Ercan Havalimanı’nda, L.N.O. (K-28), KKTC’den çıkış yapmak amacı ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu görevli memura vererek tedavüle sürmeye çalıştı. Belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettiren zanlı tutuklandı.

ERCAN’DAN 27 BİN EURO İLE ÇIKMAYA ÇALIŞAN ŞAHSA YASAL İŞLEM

Ercan Havalimanı’nda, Y.G. (E-54), tasarrufundaki 27 bin 900 Euro nakit para ile yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

YÜKSEKTEN DÜŞME

Çamlıbel’de, Erdal Cesurer (E-54), ikametgahının avlusunda bulunan zeytin ağacından merdiven ile zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Söz konusu şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

ZEYTİNLİK’TE TRAFİK KAZASI

Zeytinlik köyünde dün, Bademli Sokak üzerinde yer alan festival alanı içerisinde Erol Tevfik Yücesoy (E-78) yönetimindeki GJ 500 plakalı salon araç, yaya olarak yolda yürüyen Latif Alan’a (E-67) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Latif Alan kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan tedavisinden ardından Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.