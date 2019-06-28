Çalıştığı şirkete ait parayı teslim etmedi, tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Güç Ecza deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.S. (E-31), iş yeri adına yaptığı satışlar karşılığı tahsil ettiği 74 bin 790 TL’yi, iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek çaldı.

Polis Basın Bültenine göre, 05.03.2019-23.06.2019 tarihleri arasındaki hırsızlık olayındaki zanlı, tutuklanırken; soruşturma da devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİNDE 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 26-27 Haziran tarihlerinde “suçla operasyonel mücadele” kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen biri Lefkoşa’da, sekizi Gazimağusa’da, dördü Güzelyurt’ta ve biri Girne’de olmak üzere toplam 14 kişinin tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.