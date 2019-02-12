Çaluda: "6 yılda 19 km’lik yol bitmedi"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarla çeşitli konular meclis gündemine taşındı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Yerli Üretimin Yurtdışına Pazarlanması” konusunda konuştu.

Yurt dışındaki pazar payının artırılması gerektiğini kaydeden Şahiner, “Bu konunun devlet ve özel sektör bacağı var. Devlet olarak bu konuda çok zayıfız. Özel sektör devletten de zayıf durumda” dedi.

Şahiner, “Yaklaşık 20 yıl önce kamudan insanlar istifa edip üretim alanında çalışmaya giderken, şimdi insanlar kendi narenciye ağaçlarını kesip, işletmelerini kapatıp kamudan iş bekliyor. Dış pazarda etkin rol oynayacak kurumsal yapıların oluşturulması gerek. Diş ticaretle ilgili bağlantıların kurulması, yurt dışı temsilciliklerindeki ticaret ataşelerinin güçlendirilmesi gerek” dedi.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Lefke İlçesinin Sorunları” konusunda konuştu. Çaluda, Lefke’nin 2 yıl önce ilçe olduğunu kaydederek, “İlçe olmadan aldığımız hizmetler ilçe olduktan sonra aldıklarımızdan daha iyiydi. 2 yıl geçti. Lefke’ye hiçbir el atılmadı” dedi.

Çaluda, “Narenciyenin hasadı yapıldı, girdi maliyetleri yüzde yüz arttı. Narenciyeci battı” dedi.

Bugün mandalinanın yüzde 30 daha ucuza satıldığını kaydeden Çaluda, “Hükümet bu sektöre ciddi şekilde el atmalı. Hayvan, patates üreticisi gibi narenciye üreticisi de bu politikayla battı” şeklinde konuştu.

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu da kaydeden Çaluda, “Bölgenin nüfus oranına göre yeni hastane projesi başlatılmalı. Lefke halkının beklemeye tahammülü kalmadı” dedi.

“6 yılda 19 km’lik yolu bitirmedik” diyen Çaluda, “Bu yolun süratle tamamlanmasını bekliyoruz. Ara emri alındı. Yıllardır bekleniyor” şeklinde konuştu.

Cengizköy-Gemikonağı körfezi konusunda da adım atılmasını isteyen Çaluda, “Burada 80’in üzerinde insan balıkçılık yapıyor. Modern bir balıkçı barınağı yapılmamasını eleştiriyorum. Modern şekilde bir yat limanı ile bu barınak bölgeye kazandırılabilir” dedi.

CMC konusunda da konuşan Aytaç Çaluda, CMC konusunda sorunu çözebilecek firmalarla anlaşma yapılmasını istedi.

Lefke bölgesine mahkeme açılması gerektiğini dile getiren Çaluda, Lefke konusunda özellikle gençlere arsa veya konut imkanı sağlanmasının istedi.

Yeşilırmak deresinin bölgeye sorun yarattığını söyleyen Çaluda, bölgede de gerekli tedbirlerin alınası gerektiğini kaydetti.

Yedidalga ve Gemikonağı’nda yaşayan kişilerin yaşadığı doğal felaketler sonucunda halen gerekli tazminatların ödenmediğini de dile getiren Çaluda, Gemikonağı ve civarında bir an önce emirname yayınlanmasını istedi.