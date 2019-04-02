Çaluda: "DAÜ ve LAÜ’ye sahip çıkılması gerekir"

UBP Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda Meclis'te , “Milli Eğitim Bakanlığının icraatları” konulu konuşmasında DAÜ ve LAÜ’den söz ederek, ülke ekonomisine en büyük katkısı olan üniversitelere ve özellikle DAÜ ve LAÜ’ye sahip çıkılması ve desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Çaluda, kamu üniversitelerinin doğru yöneltilmesi gerektiğini ancak siyasetin de buralardan uzak durması gerektiğini, bu konuda siyaset ve siyasi parti ayrımı yapılamayacağını kaydetti. Çaluda, her dönemde özellikle bu üniversiteler ve Kıb-Tek’ten pis kokuların geldiğini çünkü siyasilerden sürekli istihdam istendiğini hatta siyasi anlamda siyasilerin tehdit edildiğini savundu.

Aytaç Çaluda, bu yüzden siyasetin bu kurumlardan uzak durması gerektiğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu. Eğitim alanında yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu da soran Çaluda, eğitime yönelik hazırladığı soruları meclis kürsüsünden soru ve başkanlığa sundu.