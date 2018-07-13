ÇALUDA’NIN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI KONUSUNU İNCELEME KOMİTESİ SALI GÜNÜ TOPLANIYOR

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komite salı günü toplanacak.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite toplantısı saat 13.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak.



HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu başkanlığında oluşturulan komitede UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Hamza Ersan Saner, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Ersin Tatar görev yapıyor