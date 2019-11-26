Çam kese böceği ile havadan biyolojik mücadele başladı

Orman Dairesi, çam kese böceği ile mücadele programının, biyolojik mücadele programı ile daha bilinçli ve çevreye duyarlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, programın başlaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Orman Dairesi’nin 2016 yılından beri kesintisiz bir şekilde çam ormanlarında büyük tahribata sebebiyet veren çam kese böceğine karşı biyolojik metotlarla mücadele ettiğini belirterek, bu yıl da 10 bin hektarlık orman sahasında yürütülecek 2019 yılı “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” programının başladığını belirtti.

Karzaoğlu, sağlıklı ve doğru yöntemlerle yapılacak çalışmaların dünya standartlarında olabilmesi amacıyla geçen 3 yılda olduğu gibi Kanada, Fransa, Almanya ve Türkiye’den gelen uzmanların katılım ve destekleriyle programın yürütüleceğini kaydetti.

3 yıldır üst üste gerçekleştirilen mücadele projesinin orman sağlığına olumlu etkilerinin net bir şekilde gözlemlenmeye başladığını belirten Karzaoğlu, Orman Dairesi personelinin ormanlarda yaptığı gözlem sonuçları neticesinde çam kese böceği populasyonunun geçen yıllara göre düştüğünü ifade etti.

Karzaoğlu, çam kese böceklerinin verdiği zararın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için söz konusu mücadele programının, ilaçlama yapılan alanlarda kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiği ifade etti.

Orman Dairesi’nin hedeflerinden birinin de KKTC çam ormanlarında doğal dengenin yeniden tesis edilebilmesi için şu an ilaçlama yapılan sahalarda kesintisiz mücadele programının tamamlanarak, çam kese zararı olduğu halde bütçe yetersizliği nedeniyle hiç mücadele edilemeyen orman sahalarında çam kese böceği popülasyonunu kontrol edilebilir seviyelere indirmek olduğunu anlatan Karzaoğlu, insana, doğaya, hedef-dışı canlılara zararı olmayan, özellikle ormancılık için geliştirilmiş, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır süregelen orman mücadele programlarında kullanılan, etkinlik ve güvenlik açısından kendini ispat etmiş ve her türlü onaya sahip biyolojik bir ürünle projenin gerçekleştirildiğini vurguladı.