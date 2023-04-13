Çamlıbel-Yılmazköy ana yolu ile Lefkoşa’da kaza…

Çamlıbel Yılmazköy ana yolunda dün gece; Lefkoşa’da ise gece yarısından sonra trafik kazası meydana geldi.

Lefkoşa’daki kazada yaralanan olmazken; Çamlıbel Yılmazköy ana yolunda meydana gelen kazada 43 yaşındaki Kadir Arın yaralanarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis açıklamasına göre dün gece saat 22.30 sıralarında, Kadir Arın (E-43) Çamlıbel-Yılmazköy ana yolunda yönetimindeki PV 580 plakalı salon araç ile Yılmazköy istikametine doğru seyrederken, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı. Araç iki takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Araç sürücüsü Kadir Arın’ın yaralanarak hastanede kontrol altına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa'da Girne Caddesi’nde ise gece yarısından sonra saat 02.30 sıralarında Hasan Koç (E-24) 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 170 plakalı salon araçla güney istikametine seyrederken 29 Ekim Sokak yol kavşağına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından çıktı. Kaldırım üzerindeki 4 demir direğe çarptıktan sonra, yoluna devam ederek bir iş yerinin vitrin camına çarpan ve çarpmanın etkisiyle yan tarafa savrulan araç, bir iş yerinin duvarına ve reklam panosuna da çarpıp durdu.

Hasan Koç’un tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.