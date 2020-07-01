Çamlık, 25 yıllığına Gazimağusa Belediyesi'ne kiralandı

Gazimağusa Belediyesi’nin karşısında bulunan ve “Çamlık” olarak bilinen alan 25 yıllığına belediyeye kiralandı. Projenin ihaleye çıkıldıktan 6 aylık sonra tamamlanması hedefleniyor. Belediye açıklamasına göre, 1,5 milyon TL maliyeti olacak proje kapsamında 45 bin metrekarelik alan çevresindeki yollarla birlikte düzenlenecek, şehre bir park kazandırılacak.

Gazimağusa Belediyesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında çamlık alanın 25 yıllığına belediyeye kiralanmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bugün imzalanan protokole Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz imza koydu. Oğuz ve Arter protokolün imza töreninden önce gündemdeki konuları görüştü, suyla ilgili sorunları konuştu.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter belediyenin karşısında bulunan ve “Çamlık” diye bilinen alanın daha işlevsel olabilmesi, farklı etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi için yeniden düzenleneceğini söyledi.

Projenin ihaleye çıkıldıktan sonra 6 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Arter, proje maliyetinin 1,5 milyon TL olacağını açıkladı.

Arter, şehre çok güzel bir park kazandıracaklarını ifade ederek, ağaçlandırma çalışmalarının da çok önemli olduğunu belirterek, ekip arkadaşlarına, Tarım Bakanı Oğuz’a, belediyeye fidan veren Orman Dairesi’ne teşekkür etti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgenin sosyal-kültürel etkinliklerin yapılacağı bir yere dönüşmesini canı gönülden istediklerini kaydetti.

Bu tür projelere her zaman açık olduklarını, projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Oğuz, bakanlığa ait olan bölgeyi 25 yıllığına belediyeye kiralama kararı aldıklarını belirtti.

Oğuz, projenin takipçisi olacaklarını da dile getirdi.