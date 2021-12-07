Çanakkale Ortaokulu'na, Özbekistan'ta ödül

Çanakkale Ortaokulu, Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te 15 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ne katılarak, AKİTA isimli projeleriyle ödül almaya hak kazandı.
Şenlik çerçevesinde düzenlenen “Yüksek Teknolojik Buluşlar” yarışmasında KKTC’yi Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Yusuf Konuker ve öğretmeni Mahmut Balcı temsil etti.
Konuker ve Balcı, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere aydınlatma ve kayıp insan tespit aracı olarak tasarladıkları AKİTA isimli projeyle katıldıkları yarışmada, jüri özel ödülü kazanarak ülkeye madalyayla döndü.