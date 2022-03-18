Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde Çanakkale şehitleri, Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Şehitliği’nde yer alan törende protokol sırasına göre, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, Gazimağusa Belediye Başkanı adına Asbaşkan Ahmet Öztenay, siyasi parti, dernek, üniversite, okul, kurum, kuruluş ve vakıf temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Gazimağusa Ticaret Lisesi öğretmeni Hakan Uçar’ın konuşmasıyla devam etti.

Aynı okul öğrencilerinden Hürol Bayrakçı’nın “Çanakkale Geçilmez” şiirini okumasının ardından Gazimağusa Merkez Komutanlığından Yüzbaşı Ali Can Göktepe konuştu.

Tören, dün görevlisi tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

UÇAR

Gazimağusa Ticaret Lisesi öğretmeni Harun Uçar törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin şanlı tarihe geçen bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Uçar Çanakkale’nin; Türk ulusunun kahramanlığının zirveye ulaştığı, cesaret ve azmin zaferi olduğunu vurguladı.

Uçar, Çanakkale Zaferi’nin vatanın bölünmezliği ve bütünlüğü, bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Uçar, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri şükran ve minnetle yad etti.

GÖKTEPE

Gazimağusa Merkez Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Ali Can Göktepe de, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin bağımsızlığı için canını veren şehitleri minnet ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Göktepe, 1915’te şanlı ordunun “Çanakkale’nin geçilmeyeceğini” tüm dünyaya gösterdiğini, Çanakkale Zaferi’nin Kurtuluş Savaşı’nı kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

Göktepe Çanakkale Zaferi’nin hangi zorluklar altında neler başarılabileceğinin en güzel örneği olduğunu söyleyerek, bu zaferden alınan güçle Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığını ve sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade etti.

Göktepe, ülkenin birliğine göz diken düşmanlar ile terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarındaki tehditlerinin şanlı ordu tarafından bertaraf edileceğini vurguladı.

Göktepe, “Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olarak kalacak” dedi.