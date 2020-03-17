Çanakkale Zaferi için mesajlar

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde yaşamlarını yitiren tüm deniz kara ve hava şehitlerini rahmet ve minnetle andığını bildirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yayımladığı mesajda, 1915-1916 tarihleri arasında, İstanbul’u işgal hedefiyle, Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmeye çalışan İngiliz-Fransız ortak harekâtına karşı, Türklerin kahramanca bir savunma savaşı verip destanlar yaratan bir direniş gösterdiğini kaydetti.

İngiliz uluslar topluluğunun bu savaşlarda 213 bin 980 kaybı,, Türklerin ise 190 bin şehidi olduğunu belirten Manga, Mehmetçiğin şanlı direnişi sonucunda, Çanakkale Boğazı’nın “geçilmez” olduğunun kanıtlandığını, ve itilaf devletlerinin 9 Ocak 1916 tarihinde geri çekilmek zorunda kaldığını aktardı.

Manga, mesajında özetle, “Türk’ün bu direnişi, siyasal sonuçlara da yol açmış, Türk ordusunun vatanı uğrunda yenilmezliği ispat edilmiş, Türk ulusunun kaderine egemen olacak, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal’in öne çıkmasına neden olmuştur. Vatan uğrunda canlarını feda etmiş tüm kara-deniz ve hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Söz konusu vatan olduğunda, gerisi teferruattır diyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türk ulusunun en büyük tarihi göstergelerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’ni 105. yıl dönümünde gururla idrak ettiklerini vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türk’ün, vatanı ve millî bekası söz konusu olduğunda canını feda etmek dahil olmak üzere hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığının en büyük tarihî göstergelerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin temelinde; güçlü inancın, sarsılmaz vatan sevgisinin ve emsalsiz fedakârlığın yattığı belirtildi.

Açıklamada, zaferin, “Anavatan ve Yavru Vatan Türklüğü olarak küresel salgınla boğuşulan bu günlerde daha bir anlam taşıdığına” işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu destansı zaferde imzası olan asil ecdadımızın bizlere miras bıraktığı birlik beraberlik ve vatanseverlik ruhu amansız bir salgınla mücadele etmekte olduğumuz bu zor günlerde yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bu gururlu günümüzde , Çanakkale Deniz Zaferi’ni Türk’ün tarihine altın harflerle kazıyarak bize bu gururu yaşatan kahraman şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla yad ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 13:44