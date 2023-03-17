Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü mesajları

TÖRE

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin, Türk tarihinde askeri ve siyasi bir başarı olmanın ötesinde tam anlamıyla bir inanç, azim ve yiğitlik destanının tezahürü olduğunu söyledi.

Töre, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi sayesinde Türk tarihine altın harflerle büyük bir destan yazılarak, Anadolu toprakları ve boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasının sağlandığını vurguladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu destan, memleketin her köşesinden vatan uğruna bir araya gelerek Çanakkale’de buluşan, zor şartlarda savaşan, ancak azim ve kararlılığıyla dönemin teknolojik olarak güçlü ve donanımlı işgal kuvvetlerine var gücüyle karşı koyan, tarihinin her döneminde dünyaya ışık saçmış, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze almış olan milletimizin asla unutulmayacak fevkalade önemli, tarihi bir başarısıdır.

Bugün bizlere düşen görev ise, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.' sözlerinde hayat bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, gerek tarihimizde, gerekse milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir.

Bu vesile ile Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve Mehmetçiklerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale’de yakılan meşalenin, istiklal mücadelesine ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna büyük ışık olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında, “18 Mart, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahramanların, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir.” ifadelerini kullandı.

Tüm olumsuz koşullara rağmen, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zaferin, İstiklal Harbi’nin de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olduğunu belirten Ataoğlu, Çanakkale’de yakılan meşalenin, istiklal mücadelesine ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna büyük ışık olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“108 yıl önce bugün ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten büyük kahramanlar, vatana sahip çıkma ve özgür yaşama kararlılığını güçlü bir inançla ortaya koymuş, tüm dünyada bu milletin var oluş iradesinin yıkılamayacağını kanıtlamıştır.

Çanakkale Zaferi, sadece geçmişin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir.

Bizler de bu ilham ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile birlikte daha çok yüceltip, hak ettiği yerlerden daha iyi yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kadim toprakları canı pahasına koruyan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Şan’ın mesajı şöyle;

“Türk insanının büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümündeyiz.

18 Mart tarihi ve Çanakkale, vatan topraklarını zor şartlar altında ve kısıtlı mühimmatla, yokluk ve zorluğa rağmen inanç ve azimle canları pahasına savunan Kahraman Ecdadımızın, sökülüp atılmak istendiği topraklara Türklük mührünü vurduğu tarih ve yerdir. Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk Vatanının parçalanamayacağını dünyaya bu şanlı zaferle göstermişlerdir.

Hiç kuşkusuz ki bu kutlu mücadeleye Kıbrıs Türkü olarak Atalarımız da katılmış, bazıları cephede savaşmış, bazılarıysa doktor olarak savaşta yerini almıştır. Ada üzerinde ise tiyatrolar düzenlenerek geliri Anadolu insanımıza gönderilmiştir. Kıbrıs Türkü, Çanakkale’den ve farklı cephelerden Kıbrıs’a getirilerek Gazimağusa esir kampına yerleştirilen Ecdadını kurtarıp, “Onlar gelemiyorsa biz esirleri kurtarıp Ada üzerinde mücadeleyi başlatacağız” diyerek zor şartlar altında Ada üzerinde büyük bir direniş göstermiştir. Bu uğurda Dr. Hüseyin Behiç ve arkadaşları esir edilmiş, fakat Kıbrıs Türkü mücadelesinden ödün vermemiştir.

Bu destansı mücadele ve devamında kahramanca yürütülen Vatan savunmasında, bu coğrafyada bizler özgürce yaşayalım diye birçok insanımız ya Şehit ya Gazi olmuş ama özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Bizler, “Mecbur kalmadıkça savaşı bir cinayet” olarak gören, fakat “Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır” diyen bir neslin devamıyız. Bu bağlamda bizlere düşen görev, dünü unutturmamak, yeni nesle aktarmak ve onlardan aldığımız kutsal emanetleri daha ileriye taşıyarak yüceltmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere Vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, bu uğurdan can vermiş Aziz Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Kahraman Gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Azamızda olan Kahraman Gazilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 18 Mart 2023’ün Çanakkale Destanı'nın 108. yıl dönümü, aynı zamanda kara, deniz ve hava şehitlerini anma günü olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andı.

Bayar mesajında, “Türk’ün bütün dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirttiği bu çok büyük ve önemli zafer gününü büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz. Yalnız Türk dünyasında değil, bütün dünyada bir kahramanlık ve gurur abidesi olan Çanakkale Savaşında şehit olanları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anar manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliriz.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşlarının dünya tarihinin en kanlı ve Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirten Bayar, Mehmetçik’in vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canını hiçe saydığını, şehitlik mertebesine ulaşmanın en büyük meziyet olduğunu kaydetti.

Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

“Çanakkale’de Türk milletinin bu üstün vasfı efsanevi bir direnişle bir kere daha kanıtlanmıştır. Mehmetçik’in savaşçılığı yanında insancıl yönleri yabancı askerleri şaşırtmış, Nusret Mayın Gemisi’nin ustalığı sayesinde o günün en modern savaş gemileri batırılmış ve boğazı geçememiştir. Çanakkale; Seyit Onbaşı mucizesi yanında, bir karış vatan toprağını feda etmemek için alay komutanından son erine kadar 57’nci alayın kahramanlık destanıdır.

Çanakkale; ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emrini veren eşsiz Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya askerlik ve komutanlık sanatını öğrettiği yerdir.

Çanakkale; şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Türk’ün birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini gösteren ve yüzyıllar geçse bile unutulmayacak çok özel büyük bir zaferdir.

Zaferinin en önemli sonucu, 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in Anafartalar kahramanı olarak ünlenmesi ile Mehmetçik’in vatan uğruna neler yapabileceğini gördüğü, iman ve inançla İstiklal Savaşı’nı başlatması ve zafere ulaştırması olmuştur.

Türk halkının yarım yüzyıldır bir direniş sürdürdüğünü belirten Bayar, “Vatanımızı ve haklarımızı savunuyoruz. Haklıyız ve başarılı olacağımıza gönülden inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 16:00