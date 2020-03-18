Çanakkale Zaferi ve şehitler için mesajlar

ERSİN TATAR

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı; bu zaferin Türk milletinin emperyalizme, esarete, topraklarını ele geçirmek isteyenlere karşı zaferi olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, UBP basın bürosundan yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun habercisi olduğunu belirtti.

"Kıbrıs Türkü ile Çanakkale Savaşlarının pek çok bağı vardır" diyen Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Çanakkale direnişini, Kurtuluş Savaşı’nı kendine rehber edinerek, varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiş, kendi devletini kurduğunu anlattı.

Tatar, "İnanıyorum ki, bu millet dün olduğu gibi bugün de zor günleri, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacak, mutlaka çok daha güzel günlere ulaşacaktır" diyerek Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutladı ve tüm şehitleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanları rahmet ve şükranla andı.

GKK

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı; Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı.

GKK'dan yapılan açıklamada, "Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destan olan Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şâd olsun" ifadelerine yer verildi.

ZORLU TÖRE

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü. Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar uyarınca anma törenleri yapılmıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, mesaj yayımlayarak Atatürk ve tüm şehitleri saygı, rahmet ve minnetle andı; Türkiye ve KKTC'den asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Töre, şehitler vererek zaferlerle istiklalini kazanan Türk milletinin bağımsızlığı için gerekirse hiç tereddüt etmeden canından geçmeye daima hazır olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün Çanakkale Zaferi'yle ilgili sözlerine atıf yapan Zorlu Töre, Atatürk'ü ve istiklal mücadelesinin tüm şehitlerini andı.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Çanakkale Zaferi, yüksek faziletlerin korkusuzca sergilendiği bir destandır” dedi.

“Dünya tarihinde eşine rastlanılmayan büyük bir zaferin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıl dönümünü büyük bir onurla kutlamaktayız. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu yönüyle Çanakkale gözü ve gönlü Türkiye’ye kilitlenmiş milyonlarca mazlum için de umudun adı olmuştur” diyen Bakan Çavuşoğlu mesajının sonunda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

YDP

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı, milletvekili Bertan Zaroğlu imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için, gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günüdür. Bugün Türk milletinin bir zafer kazanarak tarihe yeniden doğduğu bir gündür. Bugün fakır fakat onurlu bir milletin dünyanın büyük, emperyalist devletlerine meydan okuduğu ve galip geldiği gündür.

Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize selam olsun…

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu destanı yazan Kahraman silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi ve hayatta olan kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”

SERHAT AKPINAR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; 105'inci yıldönümünde, Çanakkale Savaşı ve Zaferi'ne ilişkin bir mesaj yayınlayarak, kamuoyu ile duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kurucu Rektör Akpınar, yazılı mesajında; Tarihsel olarak eşi ve benzeri bulunmayan destansı mücadelenin tüm kahramanlarına duyulan minneti tazeleyerek; "Çanakkale Zaferi'nin 105.Yılında Türk Milleti'nin bağımsızlığı için mücadele eden, 'Çanakkale Geçilmez' gerçeğini tarihe altın harfler ile yazdıran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum" ifadelerini kulland

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 17:16