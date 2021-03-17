Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü mesajları

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Evren mesajında 18 Mart 1915 tarihinde Çanakale Boğazı’nda yaşananların, İngiliz, Anzak ve Fransızlardan oluşan sayıca üstün emperyalist kuvvetlere karşı vatan topraklarını canları pahasına savunan kahraman Mehmetçiğin, bağımsızlık ve özgürlük uğruna yüreklerini ortaya koyduğu, sayısız kahramanlık ve fedakarlıklarla tarih sayfalarına altın harflerle yazdığı emsalsiz bir destan olduğunu kaydetti.

“TÜRK MİLLETİ, GÜCÜNÜ SARSILMAZ İNANÇ VE ÖZGÜRLÜĞÜNE OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜNDEN ALMAKTADIR”

Türk Milleti için Çanakkale Zaferi’nin bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte olduğunu kaydeden Evren şöyle devam etti:



“106 yıl önce Bigalı Mehmet Çavuş’un Seddülbahir çıkarması sırasında sayıca ve silah gücü üstün İngilizlere karşı 20 kişilik birliğiyle göğüslerini siper ederek düşman kuvvetlerine geçit vermemesi de, Seyit Onbaşı’nın 200 kiloluk top mermilerini kaldıran bedeni de, o gün gücünü Türk milletinin sarsılmaz inanç ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünden almaktaydı.Türk milletinin şan, şeref ve sayısız kahramanlıklarla dünya tarihine not düştüğü, Çanakkale Savaşı, tarihin seyrini değiştirmiş, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın tarihe geçen ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!’ sözlerinin ise halen Conkbayırı sırtlarında yankılandığı, Türk milletinin vatan toprağı savunmasında ne kadar kararlı, ne kadar inançlı olduğunu anlatan sayısız kahramanlıkların yaşandığı eşsiz bir destandır.Bu duygu ve düşüncelerimle, 106 yıl önce Çanakkale’de gelecek nesillerin hür ve özgür yaşaması uğruna, birçok emperyalist güce karşı cesurca göğüslerini siper ederek, canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 106. yılında Türk milletinin bu onurlu gününü kutluyorum”

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, yayınladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu, yokluklar içinde imkânsızı başardığı, zaferini tarihe altın harflerle yazdırdığı şanlı bir destandır. Çanakkale’de ortaya koyulan vatan sevgisi, Türk milletinin en büyük gücü olmuştur” dedi.



Kıbrıslı Türk’ün de mücadeleye katkıda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı da birlik ve dayanışma ruhu sergileyerek, Çanakkale’deki mücadeleye maddi ve manevi olarak destek vermiştir. Çanakkale’ye giden pek çok Kıbrıslı Türk, bu onurlu mücadeleye katkıda bulunmuştur. Bu güçlü tarihi manevi bağ, Kıbrıs Türk halkının adadaki mücadelesine de örnek olmuştur” dedi.