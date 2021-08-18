Canaltay: "Altyapı yatırımları devam edecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Güney Mesarya bölgesine giderek bölgedeki belediye başkanları ve muhtarlarla toplantı yaptı. Bakan Canaltay toplantıda yaptığı açıklamasında pandemi döneminde yerel yönetimlerin can siperhane çalıştığını belirterek, teşekkür etti. İhtiyaçlı vatandaşlara yapılan yardımların yanında covite yakalanan vatandaşlara da destek olunduğunu belirten Canaltay, bu zor sürecin dayanışma içinde atlatılacağına inanç belirtti. Göreve geldiği günden bugüne sorunlara çözüm üretmeye çalıştığını ancak pandemi dönemi yaşandığından bakanlığın bir çok gider kalemimin sağlık sektörüne aktarıldığını hatırlatan Canaltay, sorunlara imkanlar çerçevesinde çözüm üretildiğine işaret etti. 322 kilometrelik yol projesinin hayata gerdiğini dile getiren Canaltay, tamamlanan ve yapımına devam eden yol projeleri hakkında da bilgi verdi. Toplantıda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2022 bütçesine dahil edilecek projelerin ele alınacağını vurgulayan Canaltay, hedefin karayolları yatırımlarının devamı olduğunu kaydetti. Canaltay, tüm imkanları zorlayarak, Anavatan Türkiye ile de bağlantıya geçerek altyapı yatırımların devam edeceğini vurguladı. Bakan Canaltay, toplantıyı açış konuşmasından sonra, bölge belediye başkanları ile muhtarların görüşlerini dinledi.