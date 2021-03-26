Canaltay: “Altyapı yatırımları Güney Mesarya’nın kalkınmasına katkı yapacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güney Mesarya’da temaslarda bulunarak yenilenecek olan köy yollarını inceledi ve projeler hakkında bilgi verdi. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ve Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile de görüşen Bakan Canaltay, bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’ı makamında ziyaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde Ercan Havalimanından Güvercinlik’e kadar olan hat yenilenecek. Güney Mesarya’da ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, bölgenin kalkınmasına oldukça olumlu katkı yapacaktır” dedi.

Bölgenin, özellikle üreticinin ihtiyacı olan fiber optik altyapı konusunun da ele alındığı görüşmede, Turunçlu’dan Vadili’ye, oradan Akdoğan’a fiber optik kablo çekilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile bölgedeki yerel yönetimlerin işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

Vadilinin ardından Paşaköy’e geçen Bakan Resmiye Canaltay, Paşaköy Belediyesinde Belediye Başkanı Habil Tülücü ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Canaltay, burada yaptığı konuşmada, “Bölgedeki belli başlı kırsal kesim yollarının yeniden yapılması için Türkiye Cumhuriyeti gerekli katkıyı sağlıyor. Karayolları Dairesi'ndeki arkadaşlarımız da sürecin bir an önce ihale aşamasına gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak Güney Mesarya'nın diğer altyapı ve ulaşım sorunlarına da çözüm getireceğiz” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan ve 2022’nin sonuna kadar ülke genelinde 322km’lik yolun yeniden yapımını öngören 2021-2022 Karayolları Master Planı Uygulama Protokolüne göre, Günay Mesarya bölgesinde bulunan Paşaköy-Vadili-İnönü- (Lefkoşa-Gazimağusa) Ayırım Yolu, Çayönü-Güvercinlik -(Lefkoşa-Gazimağusa) Ayırım Yolu, Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol Yolu, Gaziköy Yol Ayırımı-Dilekkaya-Yiğitler Yolu, Vadili-Akdoğan Yolu olmak üzere toplam 52.14km’ilk yolun yenilenmesi hedefleniyor.