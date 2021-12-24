Canaltay: “Araç sahipleri bu fırsatı değerlendirmeli”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının 25 Ocak 2022’ye kadar ödemesi halinde seyrüsefer gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi getiren Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ziyarette, Bakan Canaltay’a Bakanlık Müdürü Salih Canseç ve Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın eşlik etti.

Bakan Canaltay, kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından işlemler ile ilgili bilgi almak için gittiği şubede personel ile ayaküstü sohbet etti ve işlem için orada bulunan vatandaşların taleplerini not etti.

Bakan Canaltay, pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşı bir nebze olsun kolaylık sağlamak için yürürlüğe giren kararnamedeki muafiyetin 25 Ocak 2022’ye kadar geçerli olacağını, devlete olan yükümlülüklerinin birikmemesi adına araç sahiplerini bu fırsattan yararlanmaya davet eti.

Dün yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının 25 Ocak 2022’ye kadar ödemesi halinde seyrüsefer gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi getiriyor.