Canaltay: “Hedefte fiberoptik altyapı ve e-devlet var “

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, T.C. Lefkoşa Büykelçisi Ali Murat Başçeri’nin eşlik ettiği T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve beraberindeki heyeti kabul ederek KKTC’de dijital dönüşümü ve e-devlet konularını görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığın’da gerçekleşen kabulde ilk olarak Bakan Canaltay ile Taha Koç başbaşa görüşme gerçekleştirdi, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Heyetler arası toplantıda KKTC’deki dijital dönüşüm projeleri, fiberoptik altyapı ve e-devlet uygulamasını KKTC’de yürürlüğe konması konuları ele alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, dijital dönüşümün yanı sıra e-devlet kapısının açılması için 20 Temmuz’a kadar bakanlık olarak çalışmalara hız verileceğini belirterek “Hedefimiz, Anavatan Türiye Cumhuriyetinin desteğiyle internette kalite ve bilgi akışının hızlanmasına olanak sağlayacak fiberoptik altyapıyı ve yaşamı kolaylaştıracak e-devlet uygulamalarını bir an önce halkımızın hizmetine sunmaktır” dedi.

Heyetler arası toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Bakanlık Plan Proje Müdürü Havva Kozok, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz katıdlı.