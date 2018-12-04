Canaltay, “Kadına Şiddet” konusuna değindi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.



UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “Kadına Şiddet” konusuna değindiği konuşmasında, kadınların medyada daha çok acı olaylarla gündeme geldiğini belirtti.



Medya organlarının, kadına şiddet, cinayet haberlerinin özendirici olmaması, başarılı kadınların hikayelerinin aktarılması, mobbing olaylarının tarafsız şekilde aktarılmasını sağlamaları gerektiğini söyleyen Canaltay, medyanın bu tarz olayları kadın haklarına ilişkin baskı unsuru olacak şekilde kullanmadığını belirtti.



Canaltay, aldatma ve çok eşlilik gibi kavramların televizyonda sıradanlaştırarak yansıtıldığını belirterek, eleştirilerde bulundu.



Polis ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaları değerlendiren Canaltay, bu çalışmaların sürdürülmesi temennisinde bulundu.



Canaltay, kadın istihdamına da gerekli desteğin verilmesinin şart olduğunu belirtti.