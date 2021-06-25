Canaltay: "Karpaz,alt yapısı güçlenerek kalkınacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz Yarımadasında yapılacak yol çalışmalarını yerinde inceledi, belediye başkanları, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgenin gelişiminin alt yapının güçlenmesi ile sağlanacağını anımsatan Canaltay, “Karpaz yarımadası çevresel anlamda da göz bebeğimiz. Hem burada çevreyi koruyacağız, hem de bölgenin yükselen yıldızı turizm ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesi için alt yapıyı güçlendireceğiz. Çalışmalar takvimlendirildi ve hızla tamamlanacak. Bunun kıymetini bilelim” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz Yarımadasında KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek olan kırsal kesim yollarını inceledi, vatandaşlarla buluşarak projelerle ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Resmiye Canaltay, sırasıyla Çayırova, Ziyamet, Dipkarpaz ve Mehmetçik’e giderek vatandaşlara yol projeleriyle ilgili bilgi verdi ve bölge halkının karayolları altyapısı ile ilgili taleplerini dinledi.

Çayırova’da vatandaşlarla buluşması sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile görüş alışverişinde bulunan Canaltay, daha sonra Ziyamet’e geçerek burada Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’tan köyün ve bölgenin yol sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Canaltay, daha sonra Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile bir süre makamında görüşerek yol projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Canaltay, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokole göre 322 kilometrelik kırsal kesim yolunun yenileneceğini, söz konusu projeden Karpaz Yarımadasının da geniş bir şekilde yararlanacağını belirtti.

İskele- Çayırova duble yolunun yanı sıra Balalan- Yenierenköy Yolu, Ziyamet- Kaleburnu- Dipkarpaz yolu ve Dipkarpaz- Manastır yollarının öncelikli olarak tamamlanacağını aktaran Canaltay, Karpaz’ın kalkınmasının altyapının yenilenmesinden geçtiğini söyledi.

Canaltay, vatandaşlarla buluşması sırasında yaptığı konuşmada, 322 kilometrelik kırsal kesim yollarının yapımı için yaptığı yardım nedeniyle Anavatan Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.

Kırsal kesim yol yenileme projelerinden en büyük payın Karpaz köylerine ayrıldığını aktaran Canaltay, “Bunun değerini bilelim. Bölgenin kalkınmasının ilk şartı altyapıdır. Sadece Kıbrıs’ta değil, dünyada Karpaz’ın bir eşi benzeri yok dolayısıyla bu yatırımların değerini bilelim” dedi.

Yeni yollar sayesinde üretilen ürünlerin pazarlamasının daha kolay olacağını, ülkenin önemli turizm ürünlerinin bulunduğu Karpaz Yarımadasına turistlerin daha kolay ulaşabileceğini kaydeden Canaltay, “Yenilenecek olan karayolu altyapısı sayesinde ürünler dışa daha kolay pazarlanırken özellikle kadınlarımızın ürettiği ürünler, turizm akışının artmasıyla daha kolay satılıp bölge ekonomisine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

Bakan Canaltay’a Karpaz ziyareti sırasında İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan eşlik etti.