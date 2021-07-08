Canaltay: “KKTC, genç kadın girişimcilerle daha başarılı bir noktaya gelecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından Acapulco Hotel'de düzenlenen ve dün başlayan 1’inci Girişimcilik Kampı’nın açılışına katıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Canaltay, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’nin insanlara ve fırsatlara açık, dinamik ekonomiye sahip genç bir cumhuriyet olduğunu, Anavatan Türkiye ile birlikte parlak bir geleceğe doğru yürüdüğünü ve genç kadın girişimcilerle daha başarılı bir noktaya geleceğini söyledi.
Canaltay, KKTC’nin, girişken bir kariyer başlatmak için harikulade bir yer olduğunu ifade etti
Konuşmasının ardından Canaltay’a, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın açılışını gerçekleştirdiği ve üç gün sürecek olan GİKAD Akademi 1. Girişimcilik Kampı’na yedi farklı üniversiteden bu yıl mezun olan başarılı kız öğrencilerin, üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor.