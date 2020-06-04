Canaltay: "Özel eğitim yasası ile eğitimin en yüksek seviyeye getirilmesini amaçlıyoruz"

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Meclis Genel Kurulunda engelliler konusunda güncel konuşma yaptı.

Engelliler Haftası’nın geçtiğimiz haftalarda kutlandığını anımsatan Canaltay, pandemi sürecinde engellilerin ruh hallerine işaret etti.

Sosyal mesafe kurallarının engellilere bakanlar ve engelliler arasında çok da uygulanamadığını söyleyen Canaltay bu kişilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Özel eğitme muhtaç çocukların her geçen gün arttığının bir gerçek olduğuna işaret eden Canaltay, Özel Eğitim Yasası’nın komiteye getirildiğini, özel eğitimin en yüksek seviyeye getirilmesinin amaçları olduğunu söyledi.

Erken çocukluk dönemi olan 0-3 yaş döneminin çok önemli olduğuna, ancak bu yaş grubu için sadece Gazimağusa’da bir okul bulunduğuna dikkat çeken Canaltay, her bölgeden insanların bu okullardan hizmet almasının önemine işaret etti.

Canaltay, özel eğitime muhtaç çocukların kaynaştırma sorunu yaşadığını, devlet okullarının özel eğitim konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Ailelerin çocuklarının özel eğitime ihtiyacı olduğunu kabullenmemesinin bir başka sorun olduğunu vurgulayan Canaltay, AÖA’da çok uzun zamandır özel eğitim dersi olmadığını ve staja gitme zorunluluğu olmadığını, bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Canaltay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi sürecinde özel eğitim için de uzaktan eğitim çalışmalarının çok başarılı olduğunu ifade ederek, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının başarılarına dikkat çekti ve takımın desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Gerek meclis çalışmalarında, gerek televizyonlarda, gerekse iş yerlerinde engellilerin yeterince düşünülmediğini vurgulayan Canaltay, engelli vatandaşların eğitimlerine göre barem içi artış almasının önünün açılabilmesi için yapılan yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi.