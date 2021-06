Canaltay, TBMM heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti.

CANALTAY: “DESTEĞİNİZİ HER ZAMAN HİSSETTİK”

Canaltay, bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, heyeti ve eski çalışma arkadaşlarını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Covid-19 salgını döneminde dost yüzüne ve sesine hasret kaldığını kaydetti.

Covid-19 salgını nedeniyle ülke ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Canaltay, “Çok şükür daha iyiyiz. Sizleri burada görmek ve ağırlamak ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

Dostluktan ziyade Anavatan Türkiye’nin, TBMM’nin birer temsilcisi olarak heyeti KKTC’de görmenin ayrı bir güç ve onur kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Canaltay, “Biz bugüne kadar her zaman ayak durabilmeyi sizlerin desteği ile başardık. Desteğinizi her zaman hissettik” şeklinde konuştu.

Meclis’teki komite çalışmalarında bakan olmadan önce Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde başkan olarak yer aldığını anlatan Canaltay, o dönemde heyetle görüştüğünü aktardı. Meclislerin komitelerinden çıkan yasalarla ülkelerin önünün açıldığına vurgu yapan Canaltay, “Birlikte yapacağımız çalışmalarla sizin tecrübelerinizle biz her zaman için daha iyi yol alırız” dedi.

SATIR: “GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ KKTC’NİN YANINDA OLACAĞIZ”



TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır da, heyet adına Bakan Canaltay’ı selamlayarak, Canaltay ile eski dost ve meslektaş olduklarına dikkat çekti ve Canaltay’ın meclis komitesinde yer aldığı dönemde TBMM’de kendilerini ağırladıklarından bahsetti.Pandemi nedeniyle erteledikleri ziyareti bugünlerde gerçekleştirdiklerini kaydeden Satır, “Amacımız iade-i ziyaret, kardeşliğimizin daha fazla pekişmesi… Size olan desteğimizi, sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, tarihten gelen bağlılığımızı bir kez daha paylaşmak için vesile oldu” şeklinde konuştu.“Bizim komisyon demek ki çok başarılı işler yapıyor ki KKTC hükümeti sizi Ulaştırma Bakanlığı’na layık gördü” diyen Satır, bundan memnuniyet duyduklarını ve kendileri bakan olmuş gibi mutlu olduklarını söyledi. Dilekçe Komisyonu’nun halkın dertleri ile ilgilenen bir komisyon olduğunun altını çizen Satır, komisyonda halka dokunmanın artıları olduğunu ve bunun da neticesinde bir bakanlık geldiğini kaydetti.KKTC temaslarından da bahseden Satır, devlet yetkilileriyle bir araya gelmekten mutluluk ve onur duyduklarını kaydetti. Satır, ziyaretlerinin, TBMM Meclis Başkanlığı’na anlatacakları bir rapor konusu olacağını dile getirdi.KKTC’yi daha iyi noktada görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Belma Satır, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi bugün ve devamında da KKTC’nin yanında olacağını bildirdi.Kabulde konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunan heyette, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu yer alıyor.