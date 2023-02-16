Canan Ülgen hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 64 yaşındaki Canan Ülgen, tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Ülgen’in, ölüm sebebinin tespiti için kan ve dolu örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ülgen dün saat 06.00 sıralarında tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ülgen’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

-Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.Ö.’nün (E-33), kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 120 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. R.Ö. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, D.S.(E-28) ve F.G.’nin (E-31), üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan arama neticesinde, yaklaşık 160 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. D.S. ve F.G. tutuklandı.