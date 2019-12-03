Candan, AKPA Başkanı ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi komite çalışmaları için Paris'te bulunan Armağan Candan AKPA Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Candan görüşmede Pasquier'i 25 Kasım'da Berlin'de Kıbrıs konusunda yapılan üçlü görüşme hakkında bilgilendirdi.

Candan BM Genel Sekreteri Guterres tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamayı Pasquier ile paylaştı ve açıklamadaki önemli hususları dikkate getirdi.

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve beşli görüşmeden sonra resmi müzakerlerin aşamalandırılmış ve sonuç odaklı olarak başlamasının beklendiğini vurgulayan Candan, bu sefer başlayacak olan federal çözüm sürecinin daha öncekilerden farklı olacağının Guterres tarafında da dile getirilmesinin öneminin altını çizdi.

Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımın ortaklığın yaşayabilmesi için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Candan, Doğu Akdeniz'deki enerji potansiyelinin çözüm olmadan umut edilen şekilde değerlendirilmesinin kolay olmayacağını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin AKPA'daki temsiliyetinin ve görünürlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Candan, Pasquier'e Kıbrıs Türk toplumu ile yakın ilişkilerinden dolayı teşekkür etti.

Candan, AKPA Göç, Sosyal İşler, Eşitlik ve Kültür komitelerinin çalışmalarına katılıyor.