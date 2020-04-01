Candan: "Düzeltme yapmak şart oldu,700 milyon değil, 6.6 milyon"

CTP Milletvekili Armağan Candan, katıldığı televizyon programında Avrupa Birliği’nin Korona virüs salgını nedeniyle yapacağı destekten bahseden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Candan’ın yapmış olduğu açıklaması şöyle:

“Başkaları da söyledi çok takılmadım ama Maliye Bakanı Tv’de sevgili Mustafa Alkan’ın programında AB bize 5 milyon Euro, Rum tarafına 700 milyon Euro veriyor. AB’nin adaleti bu deyince düzeltme yapmak şart oldu. Sanırım böyle bir haber çıkmıştı, herkes de inandı. Araştırdık, sorduk, öğrendik. Gerçek şu; AB koronavirüsle acil mücadelede gereken sağlık harcamaları için bize 5 milyon Euro, Rum tarafına ise 6.6 milyon Euro ayırdı. 700 milyon Euro değil. 700 milyon Euro Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi öz kaynaklarından kendi ekonomisi için ilk günlerde ayırdığını açıkladığı rakamdı. Ne var ki, bazen rakamlar bu şekilde manipüle edilip siyasi amaçlar için kullanılabiliyor. Diğer yandan, AB’nin krizin ekonomik boyutu ile mücadelede AB ülkelerini desteklemek için 35 milyar Euro’ya kadar varabilecek bir paketi tartıştığını biliyoruz. Henüz bir netleşme yok ama anlaşma çabası devam ediyor. Er ya da geç olacaktır. Bunun da takipçisi olmalı ve Kıbrıs Türk halkının hakkını da ısrarla talep etmeliyiz. Yeter ki gerek Türkiye’den gerekse AB’den gelecek her bir kuruşu doğru yerlere harcayabilelim.”