Candan, spor alanındaki kısıtlamaları AKPA gündemine taşıdı

CTP Milletvekili Armağan Candan Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen AKPA Komite toplantılarına katıldı.

Candan 5-7 Mart 2019 tarihlerinde Paris'te düzenlenen Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi ile Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi Komitesi toplantılarında Cumhuriyet Meclisi'ni temsil etti.

Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi Komitesi'nde ele alınan spor raporu hakkında bir konuşma yapan Candan Kıbrıslı Türk gençlerin spor alanında maruz kaldığı uluslararası kısıtlamaları ve insan hakkı ihlallerini gündeme getirdi.

Kıbrıslı Türklerin birçok spor dalında uluslararası turnuvalara katılamadığını, karşılıklı dostluk maçları bile yapamadığını, bunun kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Armağan Candan, Komite raporunda uluslararası sportif faaliyetlere katılma hakkının her bir bireyin temel haklarından biri olduğunun vurgulandığını, ne var ki Avrupa coğrafyasında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu alanda uzun yıllardır ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu dikkate getirdi.

Candan, Güney ve Kuzey Koreli sporcuların siyasi soruna rağmen olimpiyat oyunlarına birlikte katılmasının yönteminin bulunduğunu ifade ederek, siyasi sorun olan başka yerlere ilişkin farklı olumlu örnekler de bulunduğununu, siyasi durum bir yana sporun asli amacının insanları yakınlaştırmak ve barışa katkı sağlamak olması gerektiğini söyledi.

Bireysel olarak uluslararası alanda başarı sağlamış birçok Kıbrıslı Türk sporcu olduğunu ifade eden Candan, günün sonunda Kıbrıs'taki statükonun getirdiği zorluklara rağmen Kıbrıslı Türklerin zaman zaman engellemelerle karşılaşsalar bile bunları aşmanın yollarını aramaya devam edeceğini belirtti.

Armağan Candan, Avrupa ailesinin bir parçası olan Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettikleri yeri alabilmesi ve insan hakları alanında dünyanın en önde gelen kurumu olan Avrupa Konseyi'nde daha iyi anlaşılması için bir Kıbrıslı Türk milletvekili olarak çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.