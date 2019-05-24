Candan: "Tam bir keşmekeş"

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, "ayar" polemiği ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Önce Dışişleri Bakanı Başbakan ayar çekme lafını kullanmadı dedi, görüntüler ve Başbakan'ın izahatı kendisini yalanladı...Sonra Başbakan hükümeti kurmadan önce elçiliğe gitmedim dedi, Büyükelçi Başbakanı yalanladı...Daha sonra Maliye Bakanı güvenoyu alınır alınmaz para gelecek dedi, Dışişleri Bakanı öyle bir şey yok dedi...Bu hükümet sanırım birbirinin dediğini düzeltmek ya da yalanlamaktan başka bir iş yapmayacak...Tam bir keşmekeş..."