Candan ve Saner'den önemli temas...AKPA Başkanı ile görüştüler

UBP Milletvekili, AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Milletvekili Armağan Candan, katıldıkları Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul ve komite toplantıları kapsamında AKPA Başkanı Liliane Maury Pasquier ile özel bir görüşme yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şubesi’nden verilen bilgiye göre, 24-28 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen AKPA Genel Kurul ve komite toplantılarına katılan Saner ve Candan, temaslarını sürdürüyor.

Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.

Saner ve Candan bu çerçevede dün Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

SANER: “HAKLARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner, toplantıda, AKPA Genel Kurul ve komite toplantılarına düzenli olarak katıldıklarını ve bu toplantılarda konuşma haklarının bulunduğunu ancak diğer olması gereken haklarının daha ileriye götürülmesi konusunda çağrıda bulundu.

Saner, tarihi sürece de atıfta bulunarak, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na göre yüzde 70 Kıbrıslı Rumların, yüzde 30 Kıbrıslı Türklerin hem yönetimde hem de diğer alanlarda hakları olduğunu ancak şimdilerde Kıbrıslı Rumların her şeyin tek sahibi gibi davrandıklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını her alanda görmezden geldiklerini dile getirdi.

Saner, Kıbrıslı Türklerin yıllardır ambargolar altında yaşadığını ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin her zaman uzlaşı yolunu seçmesine rağmen Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle hiçbir şey paylaşmak istemediğini ve her zaman asılsız mazeretlerle masadan kaçan taraf olduğunu hatırlattı.

Saner, 55 yıldır BM parametreleri altında yapılan görüşmelerde, tartışılmayan hiçbir konunun kalmadığını belirterek, 55 yılın ucu açık görüşmelerle geçirilerek Kıbrıslı Türklerin, dünyadan izole yaşamasına neden olduğunu dile getirdi.

Saner, bir takvime bağlı olarak eğer görüşmeler başlayıp bu görüşmeler tamamlanacaksa, bunun derhal hayat bulmasını aksi takdirde tarafların durumlarını net görmesi ve pozisyonlarını belirlemeleri gerektiğini söyledi.

1960-1963 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin AKPA’da seçilmiş üyelerinin olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin AKPA’daki temsiliyetinden bahsederek demokrasi, insan hakları ve adalet ilkelerine sadık kalarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Saner, AKPA’dan Kıbrıslı Türkler için demokrasi, insan haklarına saygı ve adaletli yaklaşım beklediklerini kaydetti.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan da toplantıda, müzakerelerin bir süreden beri durduğunu ve Kıbrıslı Rumların siyasi eşitlik ve güç paylaşımını kabul etmekte zorlandıklarının görüldüğünü, bunun da süreci çözümsüz bıraktığını ifade etti.

Candan, cep telefonları konusunu da hatırlatarak, yine Kıbrıslı Rumların süreci uzatarak gecikmeye neden olduğunu belirtti ve suçluların değişimi, yeni geçiş kapılarının açılması, elektrik iletim hatlarının birbirine bağlanması gibi gelişmelerin olumlu olduğunu vurguladı.

Bütünlüklü çözüm müzakerelerinin çıkmaza girdiğini dile getiren Candan, Kıbrıslı Türklerin bu konuda elinden geldiğini yaptığını ancak uzlaşının iki tarafın iyi niyetiyle olabileceğine vurgu yaptı. Armağan Candan, adanın ortak zenginliği doğal gazın, çözüm için itici bir fırsat olması gerektiğini ifade ederek Türk tarafının bu konunun birlikte ele alınmasını önerdiğini ama karşılık göremediğini, bu nedenle de bu konunun Doğu Akdeniz’de gerginliğe yol açtığını vurguladı.

Armağan Candan, Kıbrıslı Türklerin Avrupalı olduğunu, AKPA’da gerek Genel Kurul gerekse komite çalışmalarına katılabildiklerini ve konuşma yapabildiklerini belirterek, AKPA Başkanı Pasquier’le statünün geliştirilmesi için daha fazla neler yapılabileceğine dönük birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Heyet, temaslarını tamamlayarak Cuma günü KKTC’ye dönecek.