Candan ve Saner, Paris'te

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ersan Saner'den oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti 3-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) toplantılarına katılmak için Paris'te bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi heyeti, hafta boyunca AKPA Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi, Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi, Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi ile Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi Komitesi toplantılarına katılacak..

İlgili komitelerin raporları 2019'un Ocak ayında Strazburg'da düzelenecek AKPA Genel Kurul toplantısında ele alınacak.