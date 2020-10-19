Canev Tatar: “Sadece ülke için değil, dünyanın daha iyi bir yer haline gelebilmesi için çalışacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Geride bırakılan sürecin çok hassas bir dönem olduğunu ifade eden Canev Tatar, farklı görüşteki arkadaşlarının da kırıcı olmadan düşüncelerini yansıtarak güzel bir örnek olduklarını vurguladı.

Tatar ailesi olarak büyük sorumluluk hissettiklerini aktaran Canev Tatar, “Sizlere söz veririm, babam da, annem de ve en yakınları olan bizler de, sadece bu ülke insanının ‘barış’ içinde, mutlu bir şekilde yaşaması için değil, ‘dünyanın daha güzel bir yer haline gelebilmesine’ hizmet etmek için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Birlik olma mesajı veren Tatar, hep birlikte ayağa kalkarak, geride durmayarak çalışmamız gerektiğinin altını çizdi.

Canev Tatar, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sevgili arkadaşlar, sadece ben ve ailem için değil hepimiz için çok farklı ve hassas bir dönemden geçtik. Bu dönemde farklı görüşte olan arkadaşlarım oldu. Aralarından, düşüncelerini yansıtırken o kadar güzel bir şekilde yansıtanlar oldu ki farklı düşünsek de kırıcı olmak zorunda olmadığımızın bana bir örneğini sundular. Onlara çok teşekkür ederim. Şu an bazılarınızın sevincini, bazılarınızın kırgınlığını kalbimde hissedebiliyorum. Bu yüzden kendimizi bir şey kazanmıştan çok sorumlu hissediyorum. Sizlere söz veririm, babam da, annem de ve en yakınları olan bizler de, sadece bu ülke insanının "barış" içinde, mutlu bir şekilde yaşaması için değil, "dünyanın daha güzel bir yer haline gelebilmesine" hizmet etmek için çok çalışacağız. Zaten yıllardır bunun için gönüllü olarak çalışıyorduk da... Beni tanıyanlarınızın kendi çapımda bu niyete hizmet etmek adına çalıştığımı gözlemlediklerini düşünüyorum. Sadece şimdi dünyayı daha güzel bir yer haline getirebilmek için daha çok bağlantımız, daha çok yetkimiz olacak. Bu sadece bizim için değil aynı niyette olan herkes için bir fırsattır. Lütfen eğer aynı niyetteysek, hangi görüşte olursanız olun kendinizi geri çekmek yerine bize yaklaşın. Bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Sizi en doğru şekilde anlayabilmek babamın ve annemin görevidir. Haydi, hangi görüşten, ırktan, dinden olursan ol ayağa kalk! Daha parlak, ışıklı bir yarın niyetiyle yeni bir geleceğe yürüyoruz! Mevlana'nın da dediği gibi güzel günler bize gelmez biz onlara yürüyeceğiz! Ve yürüyoruz.”