Canlı inek alımı için başvuru kabul edilecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının (KTBK) et ihtiyacının karşılanması amacıyla canlı inek alımı için başvuru kabul edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, KTBK’nin 550 ton büyükbaş hayvan eti ihalesi gereği, aylık 50 ton ete ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Duyuruda şöyle denildi:

“Bu talebin karşılanabilmesi adına, 12 TL/Kg canlı inek alımı için TÜK başvuru almaktadır. Bu ihtiyacın ülkemiz içerisinde karşılanamaması durumunda, TÜK kendi uhdesinde olan yetkiyi kullanarak bu talebi karşılayacaktır.

İç piyasadaki 12 TL/Kg canlı inek, 18 TL/ Kg canlı tosun, 29 TL/Kg canlı kuzu fiyat dengesinin, yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle bozulmaması adına TÜK, gerekli hassasiyeti gözetmekte ve bu dengenin üreticilerimizle beraber tüketicilerimizin de haklarına halel gelmemesi adına gerekli çalışmaları yapmaktadır.”