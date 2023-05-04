Cansız erkek bedeni bulundu...

Cansız erkek bedeni bulundu...
banner94
banner90

banner91
Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, 4.05.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında,  Koruçam - Tavşanlı Mevkiinde sahile vurmuş ve çürümüye yüz tutmuş cansız  bir erkek bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney Kıbrıs’ta 1 yılda okullara 250 saldırı...
Güney Kıbrıs’ta 1 yılda okullara 250 saldırı...
  1. Güney
﻿