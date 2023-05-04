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Cansız erkek bedeni bulundu...
Kıbrıs
04 Mayıs 2023 Perşembe 12:51
Genç
Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, 4.05.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Koruçam - Tavşanlı Mevkiinde sahile vurmuş ve çürümüye yüz tutmuş cansız bir erkek bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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