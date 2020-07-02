Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belediyeye ait mal varlıklarının ve çalışanların sigortalanması için çıktığı ihaleyi sonuçlandırdı ve Capital Sigorta ile sözleşme imzaladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, bir yıllık süreyi kapsayacak sözleşme uyarınca third party ve kasko sigortalarının yanı sıra yangın ve kaza sigortaları da yaptırıldı.

Sözleşmeye, Lefkoşa Türk Belediyesi binasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu imza koydu.

HARMANCI: “SAĞLIK VE GÜVENCE ADINA FAYDALI BİR SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açık ve şeffaf bir ihale süreci sonrasında ihalenin tamamlandığını ifade ederek, Capital Sigorta ile güzel bir iş birliğini de başlatmış olduklarını belirtti.

Harmancı, ihale ile kurumun mal varlıkları, çalışanların bireysel sigortaları, çalışan sağlığı, çalışılan iş yerlerinin sağlığı, toplum sağlığı ve güvencesini sağlama adına faydalı olacağını umduğu bir sözleşme imzaladıklarını söyledi.