Çaresiz durumu gözler önüne serdi...“İki gündür hiçbir şey yemedim”

Vakıflar idaresi Girne İyilik Gönüllüleri Genel Koordinatörü Oya Kutsal, ülkedeki üçüncü ülke vatandaşlarının işsiz kaldıktan sonra düştüğü çaresiz durumu gözler önüne serdi, paylaşımıyla yürekleri dağladı.

Üçüncü ülke vatandaşlarından birinin kendisine ulaşarak yemek istediğini anlatan Oya Kutsal, söz konusu kişinin iki gündür yemek yemediğini anlattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oya Kutsal’ın yürek yakan paylaşımı şöyle:

“Akşam saatleri. Çok stresli gecen bir günün ardından ayaklarımı uzatmanın mutluluğunu yasamayi bekliyorum. Telefona da bakmayi dusunmuyorum.



Ahh Nerde? Her mesaja bakiyorum.



Bir ara, gelen yuzlerce mesajin arasindan, 3. ülkeden bir gencten mesaj. ” Yardim ettiginizi duydum. Bana da etmeniz mumkun mu?” “Yarin” dedim. “Çok tesekkur ederim”, dedi, “Cunku iki gundur hic bir sey yemedim.”



Bu son cumleyle beynimden vuruldum. O anda elimde gida paketi yok. Gidecek mecalim de yok. Bu surecte cok calisan ve cok yorgun oldugunu bildigim belediye personelinden de yardim istemek istemedim. Ne yapabilirim diye dusundum.



Adrese baktim, anlamadim. Tekrar msj attim. “Nereye yakın bu apartman?” diye sordum. Amfitiyatro dedi.



Durdum, dusundum. Oraya yakin kim var diye. Vee buldum. Hemen aradim. “Ne pisirdin?” diye sordum. “Magarina bulli”, dedi. Dedim,” Mahallende aç bir insan var. Ona da goturur musun?” “Tabi, gotururum”dedi. Ve goturdu.



Sonra aradim arkadasimi. “Naptin?” dedim. “Vallahi sicak sicak magarinayi goturdum. Kek da yaptiydim. Gurabiye da. Evde da ton baligi vardi. Hem bolibif. Onlari da goturdum. Bu aksam tamamdir yani.”



Iste o anda butun yorgunlugum bitti. Boyle bir mutluluk bambaska bir sey.



Evlere kapandik. Dogru. Kimseyle gorusmuyoruz. Ama arada pencereden basimizi uzatir ve komsumuzun ac mi tok mu olduguna bakarsak eminim virus kapmayiz. Aksine bagisiklik sistemimiz guclenir. Cunku insani sevmekle baslar her sey.