Çarşamba günü “Nükleere Karşı Eylem ve Etkinlikler” yapılacak

Çernobil trajedisinin 37’nci yıl dönümünü ve Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin kurumsallaşması için törenlerin düzenleneceği günden önceki gün olması dolayısıyla çarşamba günü Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu tarafından eylem ve bir takım etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, Ledra Palace’ın karşısında bulunan Dayanışma Evi’nde 15.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Platform tarafından yapılan açıklamada, nükleer enerjinin tehlikesine dikkat çekilerek, "Dün Çernobil’de ve Fukuşima’da yaşananlar yarın Akkuyu’da olabilir. Akkuyu’da yapılması planlanan Nükleer Enerji Santrali Girne sahiline sadece 90 km uzaklıktadır” denildi.

Açıklamada, Çernobil faciası ve Fukuşima’nın halen devam eden etkilerine dikkat çekilerek, “Nükleer enerji, ne yenilenebilir ne de temizdir. Yarattığı problemler kuşkusuz, iddia edilen avantajlarından çok daha fazladır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlık tarafından güvenle kullanılabileceği günümüzde, özellikle Akdeniz bölgesinde nükleer enerji kullanımı gereksizdir” ifadelerine yer verildi.

Tüm Kıbrıslıların katılmaya davet edildiği etkinliklerin programı şu şekilde:

“15.00 “Hibakushalar olmasın!” Sergisi açılışı

15.00-15:30 Pınar Demircan’ın sergi sunumu

15.30-16.00 Pınar Demircan’ın (nukleersiz.org koordinatörü ve bağımsız araştırmacı) “Akkuyu Nükleer Santrali ve diğerlerinde son gelişmeler” sunumu

16.30-16.40 Soru-Cevap

16.40-17.00 Nükleer santral kazalarından sonra radyonüklidlerin atmosferik dağılımından kaynaklanan risk - Theodoros Christoudias

17.30 Çernobil ve Hibakusha kurbanlarının anısına insan zinciri”

Açıklamada, “Hep birlikte çocuklarımızın geleceği için sesimizi yükseltelim” denildi.