"carsimax.com" 'dan iddialı reklam filmi

KKTC'nin en kapsamlı e-ticaret sitesi olan carsimax.com, yepyeni bir reklam filmine imza attı.

Bu anlamda, ülkenin en iyi prodüksiyonlarını gerçekleştiren Mehmet Ekin Vaiz yönetimindeki "Neydi Olacağı" sosyal medya platformu tarafından hazırlanan "Haset Bülteni" izlenme rekorları kırıyor.

Neydi Olacağı ekibinde rol alan tanınmış oyuncuların yer aldığı reklam filminde komşuların satın aldığı ve birbirlerini kıskandıran ürünlerin haber bülteni şeklinde sunumu yapılıyor.

2020’nin Haziran ayında kullanıcılarıyla buluşan carsimax.com, dünya çapında yüzlerce markayı ve Kuzey Kıbrıs’ta on yıllardır hizmet veren onlarca mağazanın sanal versiyonlarını bir araya getirdi.

Sanal AVM konseptinde olan "carsimax.com", Kıbrıs' taki mağazaları bir platformda buluştururken, farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden binlerce ürün, alışveriş yaptıkça kazandıran avantajlar sunuluyor.