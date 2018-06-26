CAS ÇALIŞANLARI BAŞBAKANLIK ÖNÜNDEKİ EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Cyprus Airport Services(CAS) çalışanları Başbakan Tufan Erhürman’dan, CAS’ın hisselerinin devlete aktarılacağı yönde güvence alması üzerine Başbakanlık önündeki eylemini sonlandırdı.



Bir grup CAS çalışanı, işten durdurulma söylemleri ve CAS’ın hisselerinin devlette olmaması gerekçesiyle Başbakanlık önünde bu sabah başlattığı eylemi, Başbakan Tufan Erhürman ile yapılan görüşmenin ardından öğle saatlerinde sonlandırdı. Çalışanlar eylemde “CAS Devlettir Devlet Kalacak” yazılı pankart açtı.



CAS Personel Müdürü Erkut Öznergiz, Başbakan ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçmişte Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 1 Temmuz’da CAS’tan işten durdurmaya gidilmesi gerektiği yönde açıklamada bulunduğunu, Başbakanlığa, CAS’ın geleceği ve bu konu hakkında bilgi almak için geldiklerini söyledi.



Tufan Erhürman’ın görüşmede kendilerine, “CAS’ın satılmaması” konusunda Hükümet ortaklarının anlaştığını ve CAS’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ait hisselerinin Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu (İnkişaf Sandığı’na) aktarılması konusunda gerekli sürecin başlatıldığını söylediğini belirtti.



Öznergiz, Başbakan’ın herhangi bir havayolu müşterisi kalmayan CAS’a müşteri bulunması için da çalışma yürüttüklerini belirttiğini kaydetti