Casino İşletmecileri Birliği'nden çağrı

Casino İşletmecileri Birliği yaşanan açılım süreci ile ilgili oluşan sorunları değerlendirdiği bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"COVID-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun “Yasa Gücünde Kararnameyle” aldığı kararlar çerçevesinde Şans Oyunu Salonları kapatılarak, sektörümüz “Faaliyetleri Durdurulan İşletmeler” arasında yerini almıştır.

Bu süreçte gerek sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin durumları gerekse sektörümüzde çalışan personellerimizle ilgili, önümüze çıkabilecek sorunların aşılması için birçok girişimlerde bulunduk.

Bu girişimler çerçevesinde yetkililerle yoğun görüşmeler yaparak, bu sürecin en az hasarla atlatılması için sektörümüzün diğer sektörlerden ayrı tutulmamasına özen gösterilmesini özellikle vurguladık.

Ancak bu girişimlerimiz maalesef karşılık bulmadı. 25 Mart 2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik Tedbirler Paketinde” tüm Şans Oyunu Salonlarının (Casino) kapatıldığı gerçeğini görmezden gelen hükümetin, gerek biz sektör temsilcilerini gerekse personellerimizi ötekileştirdiğine maalesef şahit olduk.

KKTC ekonomisinin lokomotifi durumundaki sektörü ötekileştirmek, yok saymak, devlet için yıllardır altın yumurtlayan tavuğun bizzat devlet eliyle kesimhaneye gönderilmesinin tabii ki devlet gelirlerine ekonomik olarak olumsuz bir etkisi olacaktı. Bu gerçekliği üst düzey bürokratlara da siyasetçilere de anlatmaya çalıştık. Ancak hiçbir uyarımızı dikkate almadılar.

Sektöre karşı takınılan bu olumsuz tavrın sadece ekonomik değil sosyal etkilerinin de olacağını anlatmaya çalıştık. Ancak bu konudaki uyarılarımız da dikkate alınmadı.

Hükümetin aldığı yanlış kararlar neticesinde bugün binlerce insan işsiz kalma riski altında, aileleriyle birlikte zor günler geçirmektedirler. Sektör olarak bizler çalışanlarımıza sahip çıkmaya çalışırken, devletimizin de mağdur olan çalışanlarımıza sahip çıkmasını beklerdik.

Eğer biz sektör olarak kazanıp devletin memurlarını ödeyebilmesi için yüz milyonlarca doları her yıl devletimize ödeyebilmişsek, bunun gerçekleşmesini sağlayan çalışanlarımızdı. Devletimiz maalesef çalışanlarımıza da sırtını dönmüştür.

Bir yandan pandeminin etkileriyle uğraşırken diğer yandan devlete hükümet edenlere halimizi anlatmaya çalıştık. Bu zorlu süreçte sektörün tekrar ayağa kalkması için atılması gereken adımların beraber atılması gerektiğine vurgu yaptık. Ancak bu girişimlerimiz de maalesef yanıtsız kaldı. Bu süreçte sektör ve sektör temsilcileri yok sayılarak, sektörün çalışma zeminine bakılmadan, sektör temsilcileriyle en ufak bir görüşme bile yapmadan Bakanlar Kurulu Şans Oyunu Salonlarının 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılabileceği yönünde karar üretmiştir.

Pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğu bir dönemde ve uçakların ne zaman uçacağına dair en ufak bir ışık bile yokken, sadece yabancıların girişine serbest olan Şans Oyunları Salonları;

Kimlere açıldı?

Bu salonlara kimler girecek ve oyun oynayabilecek?

Ülkemizde bu salonlara girip, oyun oynama ehliyetine sahip bilmediğimiz bir nüfus mu var?

Peki, bizler neden her yıl havayolu şirketlerinden 800.000 adete yakın uçak bileti almak zorunda kaldık?

Yıllardır yurtdışından yabancıları getirerek neden yılda 1 milyona yakın otel gecelemesini otellere ödemek zorunda kaldık?

Bu sorulara cevap ararken, “İmtiyazlarını ve Vergilerini Ödeyen Casinoların Açılmasına İzin Verilecek” şeklinde yapılan açıklamalar bizlerde bir o kadar daha şaşkınlık yarattı. Kamuoyunda, vergi ve harçlarını ödemeyen bir sektör algısı yaratılmaya çalışıldı. Oysa doğru açıklama şöyle olmalıydı “Şans Oyunu Salonları, Bakanlar Kurulu Kararıyla kapalı olduğu dönemlerde bile, açıkmış ve normal faaliyetine devam ediyormuş gibi vergi ve harçlarını ödemek koşuluyla tekrar hizmet vermeye başlayabilirler” şeklinde olmalıydı.

Bir yandan, Birlik Yönetimi olarak yaptığımız toplantılarda “Belirli kriterler oluşmadan Şans Oyunu Salonlarının açılmasının (Ülke sınırlarının turist girişlerine karantinasız açılması ve ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin düzene girmesi)” hem sektörü hem de sosyal hayatı zarara uğratacağı yönünde karar üretirken diğer yandan hak edilmeyen vergi ve harçları toplamak amacıyla, dolaylı olarak girişi yasaklı kişileri Şans Oyunu Salonlarına almamız istenmektedir. Dolayısıyla Devlete hükümet edenlerin, yıllardan beri sırf popülist siyaset için kullandıkları “Vatandaşı Casinolardan Uzak Tutma” söylemlerindeki ciddiyetlerini halkımızın vicdanına bırakıyoruz.

Tüm sektörlerin geleceğinin belirsiz olduğu bu günlerde, özelde turizm genelde ise ekonominin ayağa kalkabilmesi için hükümet yetkililerinin öncelikle en geç haziran ortasına kadar ülkeye giriş kriterlerini belirleyip bu çerçevedeki tedbirleri almak ve turistlerin karantinasız bir şekilde ülkeye girmesi için tüm sınır kapılarını açmaktır. Eş zamanlı olarak ta turistlerin gelmesi için düzenli uçak seferlerini başlatmaktır."