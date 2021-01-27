Casino İşletmecileri Birliği'nden Girne Belediye Başkanı'na eleştiri

Casino İşletmecileri Birliği, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü casinolara yönelik söylemlerinden dolayı eleştirdi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü, dün katıldığı bir TV programında '3 günlük karantinasız girişlerin yapılması ve belli mekanlarda yılbaşı programlarının düzenlenmesi ile bulaşın bir beldeden diğer beldeye geçmesiyle önemli sorunların ortaya çıktığını' ifade ederek ciddi bir iddiada bulunmuştur.

Sayın Güngördü’nün bu açıklaması toplum sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Sayın Güngördü’yü konuyla ilgili verileri ve bilgileri topluma açıklamaya davet ederiz. Böylesine ciddi ve hatta ihbar sayılabilecek bir iddiada bulunan Sayın Güngördü’nün toplum sağlığı açısından şimdi cevap vermesi gereken sorular şunlardır:

Sayın Güngördü,

- İddianıza temel olacak veriler nelerdir?

- Bu verilere ne zaman ve nasıl ulaştınız?

- 3 günlük karantinasız giriş yapan kaç misafirde Koronavirüs vakasına rastlanmıştır?

- 3 günlük karantinasız giriş yapan ve testi pozitif çıkan misafirlerin kaç temaslısı vardır?

- Siz bu temaslılarla temasa geçip gerekli önlemlerin alınması için Sağlık Bakanlığı yetkililerini uyardınız mı?

- Siz bu temaslıların işyerlerini, ailelerini ve/veya kendilerini olası risklerle ilgili olarak uyardınız mı?

- Son 2 aydan beri ülkeye karantinasız 3 günlük girişler olmamasına rağmen hangi değerlendirmelerin sonucunda olmayan uçuşların olmayan yolcularından virüs yayıldığı iddiasını ortaya attığınızı da lütfen açıklar mısınız?

Sayın Güngördü, elinizdeki verileri toplumla paylaşmayarak toplumun sağlığını riske atmakta olduğunuzun farkında mısınız?

Sayın Güngördü sosyal medyada sıradan bir klavye aktivisti değil, kendisi ciddi sorumlulukları olan bir belediye başkanıdır. Sayın Güngördü, Girne Belediyesi hudutları içerisinde 13 casinosu, 2822 çalışanı, 3786 yatak kapasitesine sahip ve belediyenin ana gelir kaynağı olan bir sektörü spekülatif açıklamalarla zan altında bırakmıştır.

Sayın Güngördü’nün bu açıklaması bizi üzmüştür. Kendisini elindeki verileri açıklamaya davet ediyoruz. Bir belediye başkanı ancak veriler ve doğru bilgiler ışığına açıklama yapmalıdır. Gerek toplum sağlığı gerekse sorumlu siyaset açısından önemli olduğuna inandığımız bu konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."