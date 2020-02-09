Casino İşletmecileri Birliği'nden yardım

Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Elazığ depremzedeleri için 500 koliyi aşan gıda yardımında bulundu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 çeşit kuru gıda malzemesi içeren koliler Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek tarafından Kızılay Elazığ Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sarıçiçek, toplumsal dayanışma duygusuna verilen özel önem çerçevesinde yardım kolilerinin 2 haftalık bir çalışma sonrasında yola çıkarıldığını belirtti.

Sarıçiçek, böylesi toplumsal dayanışma örneklerinin artırılması dileğinde de bulundu.