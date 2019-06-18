Çatalköy Belediyesi ücretsiz işitme testi yapacak

Vatandaşların sağlığına yönelik hizmetlerine devam eden Çatalköy Belediyesi, 60 yaş ve üzeri kişiler için ücretsiz işitme testi yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çatalköy Belediyesinin yapmış olduğu açıklamaya göre test yapacak kişilerin en geç 24 Haziran 2019 Pazartesi gününe kadar, Çatalköy Belediyesi’ne şahsen veya telefonla başvurmaları istendi.

Belediye hizmet binasında gerçekleşecek olan kontrol ile ilgili detaylı bilgiyi ve randevuyu da 0392 824 40 68 – 0392 824 43 02 no’lu irtibat numaralarından ulaşılabileceği kaydedildi.